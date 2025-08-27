© Foto: Ukrainian Presidency / Handout - AnadoluDie Europäische Union arbeitet an einem Gesetz, das sämtliche Zölle auf US-Industriegüter aufheben soll. Nach Informationen von Bloomberg soll der Entwurf noch in dieser Woche vorgelegt werden. Es handelt sich um eine zentrale Forderung von US-Präsident Donald Trump, bevor die Vereinigten Staaten ihre Einfuhrabgaben auf Autos aus Europa senken. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen plant die Europäische Kommission zudem, bestimmte Präferenzzölle auf ausgewählte Meeresfrüchte und Agrarprodukte einzuräumen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bereits im Vorfeld, das Abkommen mit Washington sei "ein starkes, wenn auch nicht perfektes Abkommen". Brüssel räumt ein, dass …Den vollständigen Artikel lesen ...
