Krypto News: SOL steigt über 200 $ - folgt der Ausbruch aus dem Triangle-Pattern?

Solana hat in den letzten Tagen kräftig zugelegt und die wichtige 200-$-Marke überschritten. Analysten sehen darin ein mögliches Signal für den Ausbruch aus dem Triangle-Pattern, das sich seit mehreren Wochen im Chart gebildet hat. Doch reicht das Momentum jetzt für eine nachhaltige Rallye in Richtung neuer Höchststände?

SOL-Bullen starten weiteren Versuch den Kurs über 200 $ zu treiben

Der Top-Altcoin Solana hat ein paar volatile letzte Wochen hinter sich. Genau wie anderen Top-Altcoins wie ETH oder XRP ist dem Coin eine starke Erholung gelungen. Noch Anfang April war er zwischenzeitlich auf nur rund 100 $ zurückgefallen.

Seitdem konnte sich der Kurs jedoch verdoppeln, und die SOL-Bullen unternahmen im Verlauf der letzten Wochen bereits vier Versuche, nachhaltig über die 200-$-Marke auszubrechen. Bisher sind sie jedoch jedes Mal daran gescheitert, sich dauerhaft über diesem Niveau zu etablieren.

In den letzten 7 Tagen gab es gleich mehrere Versuche, die 200-$-Marke zu durchbrechen. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer ist es den SOL-Bullen heute nun erneut gelungen. Aktuell wird Solana bei 204,14 $ gehandelt. Das entspricht einem starken Kursplus von 8,31 % innerhalb der letzten 24 Stunden und bringt Solanas Marktkapitalisierung auf aktuell 110 Milliarden $.

Könnte das jetzt also endlich der nachhaltige Durchbruch über das 200-$-Niveau sein, auf den eine neue Allzeithoch-Rallye folgt?

Kommt bald ein ATH über 300 $ für SOL in Sicht?

Die Chancen für ein solches Szenario scheinen aktuell gar nicht schlecht zu stehen. Betrachtet man die Wertentwicklung von SOL im Verlauf der letzten Monate, fällt nämlich auf, dass die Korrekturen, welche auf die 200-$-Rallyes folgten, jedes Mal geringer wurden. Dadurch ergibt sich wiederum ein Ascending-Triangle-Pattern.

Das Chartmuster strebt gegen den 200-$-Widerstand und deutet auf einen anstehenden Ausbruch über dieses Niveau hin. Da der jüngste Rücksetzer von SOL kaum mehr als 24 Stunden angedauert hat und der Preis lediglich auf 185 $ zurückfiel, könnte dies schon der letzte Rücksetzer gewesen sein. Nun könnte eine Etablierung über dem 200-$-Widerstand folgen.

Wichtigstes Ziel für die Bullen ist es dementsprechend, den Kurs stabil über 200 $ zu halten und möglichst auch die bisherigen Monatshöchststände um die 210-$-Marke auszuhebeln. Falls das gelingt, könnte sich die Rallye schnell weiter in Richtung 250 $ fortsetzen.

Die Solana-Rallyes vor einem halben Jahr haben bereits gezeigt, wie volatil dieser Top-Coin sein kann und dass es schon innerhalb weniger Tage zu neuen Allzeithöchstständen kommen könnte. Gestützt werden könnte eine solche SOL-Rallye auch durch eine Meme-Coin-Season.

Schließlich bauen extrem viele Meme- und Altcoin-Projekte auf Solana auf. Wenn diese im Wert steigen, steigt auch die Nachfrage nach SOL indirekt mit. Ein spannendes Beispiel für einen solchen jungen Meme-Coin, der sich die Effizienz der Solana Virtual Machine zunutze macht, stellt heute unter anderem SNORT dar.

SNORT setzt auf das Potenzial der SVM

Der junge Meme-Coin SNORT ist eine spannende Investitionsalternative zu etablierten Kryptowährungen wie SOL. In den Coin kann aktuell nämlich noch im Presale investiert werden. Das bedeutet, dass Anleger so früh und so günstig wie möglich einsteigen können, solange sie bereit sind, das mit einem Presale-Investment einhergehende Risiko auf sich zu nehmen.

Im Falle von SNORT liegt der Vorverkaufspreis aktuell bei nur 0,1025 $. Das Interesse am Presale wächst immer weiter. Bis jetzt kamen schon deutlich über 3 Millionen $ von interessierten Anlegern zusammen. Die im Vorverkauf erworbenen Coins können im Anschluss zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 129 % gestakt werden.

Mit seinem witzigen Maskottchen und der humoristischen Aufmachung der Website dürfte klar sein, dass es sich bei SNORT um einen Meme-Coin handelt, dessen Entwickler bewusst auf Hype setzen. Anders als bei vielen anderen vergleichbaren Projekten wollen sie mit Snorter jedoch auch echte Utility schaffen.

Zu diesem Zweck entwickeln sie einen Telegram-Trading-Bot. Der soll es der Community in Zukunft ermöglichen, ihre Lieblings-Coins direkt in der App im Chat zu traden. Da der Snorterbot auf der Solana Virtual Machine aufbaut, sollen die Trades mit ihm in weniger als 1 Sekunde und zu Gebühren von nur 0,85 % ausgeführt werden können.

Das würde den Snorterbot schneller machen als Konkurrenten wie Bonkbot oder Banana Gun und könnte ihm so helfen, sich am Markt zu etablieren. Besonders attraktiv könnte er damit für kurzfristig orientierte Trader und Scalper sein.

