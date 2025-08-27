Westfield Center, Ohio (ots/PRNewswire) -Globale Führungspersönlichkeit zur Förderung der Underwriting-Strategie und des Portfoliomanagements im UnternehmenWestfield, ein in den USA ansässiger Schaden- und Unfallversicherer, gab heute Henning Haagen als Chief Underwriting Officer (CUO) bekannt. Haagen bringt eine herausragende globale Erfolgsbilanz in diese wichtige Führungsposition mit, in der er auf Westfields starkem Underwriting-Fundament aufbauen wird, um die Fähigkeiten des Portfoliomanagements weiter zu verbessern und eine qualitativ hochwertige, konsistente Leistung zu gewährleisten, die mit den strategischen Unternehmenszielen im Einklang steht."Henning bringt fundiertes Fachwissen und Führungsqualitäten mit, die unsere Underwriting-Strategie und unser Portfoliomanagement stärken werden", sagte Ed Largent, CEO und Vorstandsvorsitzender. "Seine beeindruckende Erfahrung in den Bereichen Underwriting-Führung, globaler Vertrieb und Portfolio-Performance wird unsere Fähigkeit verbessern, diszipliniertes, profitables Wachstum zu erzielen und unser Engagement für hervorragendes Underwriting voranzutreiben."Haagen, der seine Stelle am 2. September in Westfield's Büro in New York City antritt, wird die Entwicklung und Umsetzung der Underwriting-Strategie, -Standards und -Governance für Westfield's globales Portfolio von Privat-, Gewerbe-, Kautions- und Spezialversicherungen überwachen. Zu seinen Aufgaben gehören der Vorsitz des Enterprise Underwriting Portfolio Strategy Committee, das Management der Risikobereitschaft und -aggregation im gesamten globalen Portfolio, die Verbesserung der Underwriting-Qualität, das Management von Underwriting-Talenten, die Unternehmensstrategie für die zedierte Rückversicherung sowie die Bereitstellung strategischer Erkenntnisse zur Förderung von profitablem Wachstum und Eigenkapitalrendite.Haagen kommt von HIVE Underwriters Limited zu Westfield, wo er Chief Development Officer und Vorstandsmitglied war. Zuvor hatte Haagen verschiedene Führungspositionen im Underwriting und Vertrieb der Allianz Commercial in München, London und New York inne, wo er zuletzt den weltweiten Vertrieb, das globale multinationale Underwriting und die Schadenbearbeitung in Europa, Großbritannien, Asien-Pazifik, Australien, Afrika und Südamerika leitete und für fast 1.800 Mitarbeiter verantwortlich war. Unter seiner Leitung führte Haagen erfolgreich eine umfassende Umstrukturierung durch und verwandelte ein notleidendes Portfolio in ein schlankes, wachsendes und rentables Unternehmen.Zu seinen strategischen Führungsaufgaben gehörten die Festlegung regionaler und globaler Underwriting-Strategien, die Abstimmung der Risikobereitschaft auf die Unternehmensziele und die Verbesserung der multinationalen Fähigkeiten."Ich freue mich sehr, zu Westfield zu kommen und zu einer Organisation mit einem starken Erbe und kühnen Ambitionen für die Zukunft beizutragen", sagte Haagen. Ich freue mich darauf, mit unseren Underwriting-Teams unternehmensweit zusammenzuarbeiten und Strategien zu entwickeln, die zu einer konsistenten Underwriting-Exzellenz und zu profitablem Wachstum führen und unseren Einfluss auf dem Markt verstärken.Über WestfieldWestfield wurde 1848 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen, der seinen Kunden mit einem Portfolio von Versicherungsprodukten ein hervorragendes Risikoverständnis und innovative Lösungen bietet. Westfield bietet über ein Netz führender unabhängiger Vertreter und Makler in den Vereinigten Staaten Versicherungsschutz für Unternehmen, Privatkunden, Kautionsversicherungen und Spezialversicherungen sowie über das Lloyd's of London Syndicate 1200 Spezialprodukte an. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit fast 3.000 Mitarbeitern hat Westfield einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Dollar und ein Vermögen von über 11 Milliarden Dollar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2758359/Henning_Pic_8_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/751030/Westfield_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/westfield-ernennt-henning-haagen-zum-chief-underwriting-officer-cuo-302539443.htmlPressekontakt:Sheila Trauernicht,E-Mail: sheilatrauernicht@westfieldgrp.comOriginal-Content von: Westfield Insurance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180652/6105314