Nach mehreren, teilweise kurz zuvor abgesagten Versuchen, startet das schwedische Fintech Klarna einen neuen Anlauf. Im September soll nun endlich der Börsengang erfolgen. Das IPO soll mit einer Bewertung von 13 bis 14 Milliarden Dollar in den USA über die Bühne gehen. DER AKTIONÄR checkt die Chancen der neuen Aktie. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters berichten, strebt das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna an, im September in den Vereinigten Staaten an die Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
