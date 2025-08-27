Zusammen mit Partnern hat der "Elektrotrucker" Tobias Wagner die "eTrucker"-App entwickelt, um Lkw-taugliche Ladestationen einfacher zu finden. Jetzt wurde ein Update der App veröffentlicht, mit dem nun auch Ladestationen in Spanien, Portugal, Großbritannien, Belgien und Rumänien unterstützt werden. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die eTrucker-App nun auch in Spanien, Portugal, Großbritannien, Belgien und Rumänien verfügbar ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
