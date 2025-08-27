Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD sorgt mit seiner Premium-Tochter Yangwang erneut für Furore. Der Supersportwagen U9 Track Edition raste auf einer deutschen Teststrecke mit unfassbaren 472,41 km/h zu einem neuen Weltrekord für E-Fahrzeuge.Die Bühne für diese Machtdemonstration war das Testgelände im niedersächsischen Papenburg, ein Ort, der bereits für Höchstgeschwindigkeitsfahrten bekannt ist. Am Steuer des Boliden saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng, der erst Anfang des Jahres mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
