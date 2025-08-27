DJ Moody's erhöht Rating für MTU auf "Baa2" von "Baa3" Ausblick stabil

DOW JONES--Moody's gesteht MTU Aero Engines eine höhere Bonitätsnote zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für den Triebwerkshersteller auf Baa2 von Baa3 erhöht. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.

Moody's verwies zur Begründung auf die anhaltend starke Performance von MTU und die Erwartung, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen werde. Von dem Rückschlag mit dem GTF-Turbofan-Triebwerk, das 2023 für eine Einmalbelastung von 932 Millionen Euro sorgte, habe sich MTU schnell erholt.

Mit Blick auf die US-Handelspolitik sei mit dem Abkommen mit der EU, das Flugzeuge und Flugzeugteile von den Zöllen ausnimmt, ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für MTU weggefallen.

