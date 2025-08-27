EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

EPH Group AG beschließt Kapitalerhöhung in Vorbereitung auf geplantes Börsenlisting



27.08.2025 / 15:05 CET/CEST

EPH Group AG beschließt Kapitalerhöhung in Vorbereitung auf geplantes Börsenlisting Grundkapital wird von 70.000 auf 1.000.000 Aktien erhöht

Stärkung der Eigenkapitalbasis und Erweiterung des Aktionärskreises Wien, 27. August 2025 - Die EPH Group AG gibt bekannt, dass - wie bereits in der Ad-hoc-Meldung vom 09. Juli 2025 angekündigt - eine Kapitalerhöhung beschlossen wurde. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 930.000 neuer Aktien zu je nominal 1,00 Euro von 70.000 Aktien auf insgesamt 1.000.000 Aktien zu je nominal 1,00 Euro erhöht. Die neuen Aktien werden von den bestehenden Gründungsaktionären sowie von rund 20 neuen Aktionären gezeichnet, die künftig zum Aktionärskreis der EPH Group AG gehören. Mit den zufließenden Mitteln wird die Eigenkapitalbasis gestärkt und die Grundlage für zukünftige Finanzierungsrunden gelegt. Die Kapitalerhöhung stellt einen weiteren Schritt in Vorbereitung des geplanten Börsenlistings der Aktien der EPH Group AG dar. Langfristig plant die Gesellschaft, nach dem Börsengang den Kapitalmarkt verstärkt für die Finanzierung des weiteren Wachstums in Anspruch zu nehmen. Ende der Unternehmensmeldung Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



