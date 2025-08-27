Nikita Tikhonov wird neuer Head of Marine Global Risk bei HDI Global. In dieser Position folgt er auf Felix Cassau, der zur Hannover Rück wechselt. Tikhonov wird in der Zentrale des Industrieversicherers in Hannover ein fünfköpfiges Team leiten und an Dr. Carsten Schulte berichten, Leiter Marine Underwriting. Mit Wirkung zum 01.09.2025 hat HDI Global Nikita Tikhonov zum neuen Head of Marine Global Risk ernannt. Er tritt die Nachfolge von Felix Cassau an, der sich dazu entschlossen hat, neue Herausforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
