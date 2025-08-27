Der Digitalmakler CLARK und der Maklerpool verticus bauen ihre bestehende Lead-Partnerschaft aus. Im Mittelpunkt der Ausweitung steht die Einreichung des Neugeschäfts von CLARK über verticus in der Krankenversicherung. Zudem wollen die Häuser technologisch enger zusammenarbeiten. Der digitale Versicherungsmakler CLARK und der auf Krankenversicherung spezialisierte Maklerpool verticus haben ihre bestehende Lead-Partnerschaft um weitere Elemente ausgebaut. Im Fokus der Kooperation steht die Einreichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
