Abercrombie & Fitch hat am Mittwoch auf den ersten Blick solide Zahlen präsentiert: Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen, zudem wurde der Jahresausblick leicht angehoben. An der Börse dämpft allerdings - mit Blick auf die negative Kursreaktion - die verhaltene Prognose für das laufende dritte Quartal die Stimmung. Im zweiten Quartal erwirtschaftete Abercrombie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,32 Dollar und lag damit knapp über den Konsensschätzungen von 2,30 Dollar. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär