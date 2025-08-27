Leipzig (ots) -Der MDR bringt eines der emotionalsten Musik-Comebacks des Jahres ins Erste und in die ARD Mediathek: Nach neun Jahren Pause kehrt Unheilig mit dem Grafen zurück auf die große Bühne - exklusiv bei der Goldenen Henne 2025. Für ein glanzvolles Showprogramm sorgen neben Unheilig unter anderem Sarah Connor, Ronan Keating, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger, The BossHoss, Karat, Die Prinzen, Annett Louisan, Heinz Rudolf Kunze, Pianist Louis Philippson mit dem MDR-Sinfonieorchester sowie der MDR-Kinderchor. Zu sehen ist die Live-Übertragung in diesem Jahr erstmals im Ersten - am 12. September, 20.15 Uhr, und wie gewohnt in der ARD Mediathek.Zwei Monate vor dem Start ihrer "Wieder zurück"-Tour präsentiert die Band "Unheilig" am 12. September in Leipzig ein Medley ihrer größten Hits und einen brandneuen Song. "Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können", so der Graf. "Seit 2016 habe ich auf keiner Bühne mehr gestanden - umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne-Zuschauern teilen zu dürfen."Die Jubiläumsausgabe der Goldenen Henne steht im Zeichen gleich mehrerer Feierlichkeiten: 30 Jahre Goldene Henne, 35 Jahre SuperIllu und 35 Jahre Deutsche Einheit. Erstmalig wird Deutschlands größter Publikumspreis live im Ersten ausgestrahlt.Kai Pflaume und Florian Silbereisen führen durch die Gala. Neben Unheilig werden weitere Publikumslieblinge auf der Goldenen-Henne-Bühne erwartet, wie etwa Sarah Connor, die unter anderem ihren Erfolgshit "Vincent" performen wird. Ronan Keating tritt auf, außerdem Die Prinzen, Karat, Annett Louisan und Heinz Rudolf Kunze sowie die diesjährigen Henne-Nominierten Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger und The BossHoss. Star-Pianist Louis Philippson wird zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester spielen.Die Goldene Henne 2025 ist eine Veranstaltung von MDR und SuperIllu in Zusammenarbeit mit NDR und rbb. Die Verleihung findet am 12. September 2025 vor rund 4500 Gästen auf der Leipziger Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im Ersten übertragen.Letzte Tickets für die Jubiläumsgala sind erhältlich unter: goldenehenne.online-ticket.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6105387