DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis *** 09:00 CH/BIP 2Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 95,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -10,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 Vorabschätzung: -15,5 zuvor: -14,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq 1. Quartal: -0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,8% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 235.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

