Astemo, ein Joint Venture von Hitachi, Honda und JIC Capital, wird in seinem Werk Bolton in Nordengland eine neue Produktionslinie für E-Auto-Wechselrichter der nächsten Generation errichten. Der Produktionsstart ist für April 2027 geplant. Das japanische Joint Venture Astemo ist mit rund 80.000 Mitarbeitern ein stattlicher Akteur im Zuliefermarkt. Die britische Tochter Astemo UK gibt nun an, in Bolton in Greater Manchester eine neue Produktionslinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
