© Foto: UnsplashNach einem harten Start ins Jahr 2025 mit Kursverlusten und politischen Risiken sendet Apple neue Lebenszeichen. Ist die Trendwende nachhaltig - oder nur ein Strohfeuer?Apple-Aktionäre hatten 2025 bislang wenig Grund zur Freude. Bis Juli lagen die Papiere rund 17 Prozent im Minus, belastet vor allem durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Allein im dritten Quartal kosteten die Strafzölle den Konzern 800 Millionen US-Dollar. Doch seit Anfang August zeichnet sich eine Wende ab: Nach der Zusage von CEO Tim Cook, zusätzliche 100 Milliarden US-Dollar in die US-Fertigung zu investieren, und einer vertieften Partnerschaft mit Glas-Spezialist Corning gilt das Risiko weiterer Strafzölle …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE