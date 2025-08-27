20 Meter lange Saildrone Surveyor ermöglicht unbemannte Tiefsee-Transozeanfahrten

ABS hat die Klassifizierung für die Saildrone Surveyor, ein vollständig autonomes unbemanntes Tiefsee-Oberflächenfahrzeug (USV), erteilt.

Mit einer Länge von 20 Metern und der Fähigkeit zum unbemannten Betrieb in allen Weltmeeren betritt die Surveyor Neuland. Die Surveyor ist das größte USV-Modell von Saildrone, einem Anbieter von maritimer Sicherheit, Ozeankartierung sowie meteorologischen und ozeanografischen Daten unter Verwendung unbemannter autonomer Ressourcen.

"ABS und Saildrone sind Pioniere auf neuen Gebieten und geben das Tempo für Innovationen vor. Dieser Schritt nach vorne ist das Ergebnis unserer Investitionen in die technischen Fähigkeiten von ABS und trägt dazu bei, dass unsere Regeln Innovationen unterstützen können, wobei der Fokus unverändert auf der Sicherheit liegt", sagte Patrick Ryan, Senior Vice President und Chief Technology Officer von ABS.

"Die ABS-Klassenzertifizierung ist mehr als nur ein Zertifikat sie ist ein Signal an Regierungen und die maritime Industrie, dass die USVs von Saildrone ausgereift, sicher, getestet und bereit für den großflächigen Einsatz sind", sagte Richard Jenkins, Gründer und CEO von Saildrone. "Es war eine sehr große Investition und ein mehrjähriger Prozess, um die ABS-Klassenzertifizierung zu erreichen, aber wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen weltweit zu sein, das dies geschafft hat, und auch stolz darauf, dass unsere Systeme die höchsten Standards erreicht haben, die für das ABS-Klassenzertifikat erforderlich sind."

Die 20 Meter lange Surveyor ist in der Lage, Langzeitmissionen auf offener See durchzuführen, Tiefseebathymetrie zu erfassen und eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich der maritimen Lageerfassung zu übernehmen. Dieser Meilenstein folgt auf die kleinere 10-Meter-Voyager die 2023 die ABS-Klassifizierung erhielt und für die permanente Überwachung in Küsten- und Küstennähe konzipiert ist. Die USVs von Saildrone sind in der Lage, vollständig autonom ohne menschliche Besatzung zu operieren und werden rund um die Uhr vom globalen Mission Management Team des Unternehmens ferngesteuert überwacht.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungsdienstleistungen, hat sich zum Ziel gesetzt, eine sicherere und sauberere Zukunft für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie zu schaffen. Seit über 160 Jahren setzt ABS Standards für Sicherheit und Exzellenz und treibt weiterhin Innovationen in den Bereichen saubere Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz voran, wobei es branchenführende technische Beratungsdienstleistungen anbietet. Mit einem globalen Netzwerk aus Gutachtern, Ingenieuren, Technologiespezialisten und Support-Mitarbeitern arbeitet ABS mit Branchenführern, darunter seinen Mitgliedern und Kunden auf der ganzen Welt, zusammen, um die Sicherheit im Betrieb und die Effizienz mit innovativen Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Schiffs- und Offshore-Anlagen zu verbessern.

