EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht
Potsdam, 27. August 2025. Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH (LEEF) (Inhaberschuldverschreibung; ISIN DE000A352ER1) hat beschlossen, die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts 2024 zu verschieben. Nach der Übernahme und Fusion mit der wisefood GmbH nimmt die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Leef Blattwerk GmbH mehr Zeit in Anspruch. Die erneute Verschiebung ist maßgeblich durch die Komplexität der Verschmelzung mit der wisefood GmbH und der sich daraus ergebenden erhöhten Prüfungserfordernisse geschuldet.
Die Gesellschaft erwartet, den geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 im Laufe des Oktobers 2025 zu veröffentlichen.
Gemäß § 7 Abs. 1 lit. (a) und Abs. 2 der Anleihebedingungen zahlt LEEF aufgrund der nicht rechtzeitigen Veröffentlichung und Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzverpflichtung ab dem 18.12.2025 für die folgenden zwei halbjährlichen Zinsperioden statt 9% einen erhöhten Anleihe-Zinssatz in Höhe von 9,5%.
Die Anleihe von LEEF notiert im Freiverkehr der Frankfurt Wertpapierbörse (Quotation Board).
Kontakt
Leef Blattwerk GmbH
Jens Christoph
Dortustr. 48
14467 Potsdam
T +49 (331) 236178-0
E-Mail: invest@leef.bio
