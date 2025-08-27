EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht

Leef Blattwerk GmbH verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlus-ses 2024 in den Oktober 2025



27.08.2025 / 16:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Potsdam, 27. August 2025. Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH (LEEF) (Inhaberschuldverschreibung; ISIN DE000A352ER1) hat beschlossen, die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts 2024 zu verschieben. Nach der Übernahme und Fusion mit der wisefood GmbH nimmt die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Leef Blattwerk GmbH mehr Zeit in Anspruch. Die erneute Verschiebung ist maßgeblich durch die Komplexität der Verschmelzung mit der wisefood GmbH und der sich daraus ergebenden erhöhten Prüfungserfordernisse geschuldet.



Die Gesellschaft erwartet, den geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 im Laufe des Oktobers 2025 zu veröffentlichen.



Gemäß § 7 Abs. 1 lit. (a) und Abs. 2 der Anleihebedingungen zahlt LEEF aufgrund der nicht rechtzeitigen Veröffentlichung und Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzverpflichtung ab dem 18.12.2025 für die folgenden zwei halbjährlichen Zinsperioden statt 9% einen erhöhten Anleihe-Zinssatz in Höhe von 9,5%.



Die Anleihe von LEEF notiert im Freiverkehr der Frankfurt Wertpapierbörse (Quotation Board).









Kontakt

Leef Blattwerk GmbH

Jens Christoph

Dortustr. 48

14467 Potsdam

T +49 (331) 236178-0

E-Mail: invest@leef.bio





