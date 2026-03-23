Mitteilung der LEEF Blattwerk GmbH:
LEEF schließt Kooperationsvereinbarung mit namhaftem Palmblatthersteller
Die LEEF Blattwerk GmbH und einer der führenden indischen Palmblattproduzenten haben eine substanzielle Vereinbarung für die Zusammenarbeit in Europa geschlossen.
Kern dieser Vereinbarung ist die Produktion unter vereinbarten Herstellungs-Bedingungen, mit entsprechenden Zertifikaten durch den Produktionspartner und der europaweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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