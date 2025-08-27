Reischach/Bruneck (ots) -Wenn die Blätter in allen Farben leuchten, die Luft kristallklar wird und die Sonne das Tal in ein goldenes Licht taucht, dann beginnt in Südtirol der Bike-Herbst! Genau jetzt, wenn andernorts schon die Nebelschwaden über den Straßen hängen, starten in Südtirol die schönsten Touren des Jahres und die 29 BikeHotels Südtirol sind der perfekte Ausgangspunkt dafür.Egal ob du mit dem Rennrad auf kilometerlangen Panoramastraßen unterwegs bist, dich mit dem Mountainbike an knackigen Trails austobst oder entspannt mit dem E-Bike auf Radwegen durch Apfelgärten rollst - Südtirol hat alles. Das Streckennetz ist so vielfältig, dass es gar nicht auf eine Kilometerzahl zu bringen ist.Allein auf der Webseite der BikeHotels Südtirol findest du über 700 Tourenvorschläge. Klingt nach zu viel Auswahl? Kein Problem, denn die Gastgeber sind selbst passionierte Bikerinnen und Biker und wissen genau, welche Tour zu deinem Level, deiner Laune und dem Wetter passt.Die BikeHotels Südtirol sind nämlich weit mehr als nur eine Unterkunft. Sie sind dein Basecamp mit sicheren Bike-Garagen, Werkstätten, Waschplätze und top Beratung. Hier triffst du Gleichgesinnte. Menschen, die genauso viel Freude am Biken haben wie du, und Gastgeber, die mit Leidenschaft und Insiderwissen für unvergessliche Biketage sorgen.Ein Bikeurlaub in Südtirol ist nie nur Radfahren. Es ist das Eintauchen in eine Landschaft, die mit jeder Kurve neue Postkartenmotive bietet: Weinberge voll behangen mit Trauben, romantische Kastanienhaine, bunte Wälder, glitzernde Seen und darüber markante Gipfel, die im Abendrot fast zu brennen scheinen. Und wer nach der Tour denkt: "Jetzt ein gutes Essen!", der ist in Südtirol sowieso genau richtig. Herbstzeit ist Törggelezeit und dasbedeutet: Genießen, Schlemmen, Geselligkeit. Hausgemachte Spezialitäten, gebratene Kastanien, frischer Most und natürlich das eine oder andere Glas Südtiroler Wein. Perfekt, um einen Tag voller Höhenmeter genussvoll ausklingen zu lassen.Worauf noch warten? Pack dein Bike ein und los geht's. In Südtirol, wo die Sonne im Herbst am längsten lacht, warten abwechslungsreiche Touren mit Weitblick und Einkehrmöglichkeiten, die genauso legendär sind wie die Trails selbst. In Kombination mit den BikeHotels Südtirol wird daraus nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das bleibt. www.bikehotels.itPressekontakt:BikeHotels SüdtirolReiperting 739031 Reischach/BruneckMail: info@bikehotels.itWeb: www.bikehotels.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: BikeHotels Südtirol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180654/6105449