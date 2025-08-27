Neukirchen am Großvenediger (ots) -Wenn der Herbst in der Salzburger Nationalparkregion Hohe Tauern seine Farbsymphonie mischt, dann ist die Wildkogel-Arena mit den Ortschaften Neukirchen und Bramberg bereit für alles, was Sie für ein Herbst-Erlebnis mit Hochgefühl brauchen: klare Luft, atemberaubende Fernsicht, unendliche Wanderwege, gemütliche Hütten und Bauernherbst-Feste.Wer gleich ganz oben starten möchte, der fährt bequem mit den Bergbahnen Wildkogel hinauf auf den Berg. Ausgezeichnet als "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" stehen die Bergbahnen Wildkogel für ein echtes und zertifiziertes Bergerlebnis. Das Gütesiegel erhalten nur jene Bergbahnen, die den Gästen einzigartige Urlaubserlebnisse sowie abwechslungsreiche Angebote und Attraktionen bieten.In Neukirchen geht es noch bis zum 27. Oktober mit der Wildkogelbahn in luftige Höhen auf über 2.000 Meter, und wer lieber in Bramberg startet, wählt die Smaragdbahn - geöffnet bis 14. September.Nach dem Gondelaufstieg empfängt Sie die Bergwelt auf Augenhöhe. Weite Almflächen, bunte Wälder, klare Sicht - ideal für Touren, die erst im Frühherbst ihre Faszination zeigen und sich bis in den späten Oktober hinein verlängern lassen. Jede Einkehr verspricht regionale Schmankerl: würziger Kaspressknödel, herzhafte Speckjause, süßer Kaischerschnarrn - und das alles mit Fernblick auf die vergletscherten Dreitausender des Nationalparks Hohen Tauern.Ihr idealer Begleiter ist die Nationalpark SommerCard. Sie ist bis 31. Oktober gültig und in über 180 Unterkünften in Neukirchen und Bramberg inkludiert. Damit profitieren Sie jeden Tag von mindestens einer kostenlosen Inklusivleistung aus bis zu 60 Attraktionen: z.B. kostenlose Fahrten mit den Bergbahnen, freie Nutzung der Öffis, ... zusätzlich stehen einige Wandertaxis kostenlos zur Verfügung. Auch Eintritte zu verschiedenen Museen, Freizeitaktivitäten und zu zahlreichen Ausflugszielen sind inklusive wie den Krimmler Wasserfällen und der Großglockner Hochalpenstraße. Mobil, flexibel und nachhaltig, so wird Ihr Urlaub nicht nur erlebnisreich, sondern auch kalkulierbar.Wer den Herbst lieber auf zwei Rädern erlebt, findet rund um die Wildkogel-Arena ein ausgedehntes Wegenetz von über 800 Kilometern für Mountainbike- und E-Bike-Touren. Die Kombination aus frischer Bergluft, sanftem Licht und farbenprächtiger Natur macht jede Fahrt zu einem besonderen Abenteuer. Durch das bestens ausgebaute Bike & Hike Angebot sind unvergessliche Gipfelsiege möglich.Erstmals angeboten wird die "BergZeit" - Ihr Move & Soul Retreat. Eine aktive Auszeit vom 21. bis 28.09.2025 für 3 oder 7 Ü/F ab 229,- Euro oder ab 459,- Euro. Zwischen sanften Almen und imposanten Gipfeln erwarten Sie Tage voller Bewegung mit Yoga, Bodega moves & reflow®, Boundless Movement, Pilates, Dance Fitness & mehr - begleitet von professionellen Trainern und regionalen Guides.Die Wildkogel-Arena verbindet in der goldenen Jahreszeit alles, was das Herz begehrt: Achtsamkeit und Me-Time, leichte und sportliche Wanderwege, Genussmomente in urigen Hütten, komfortable Aufstiege mit den Bergbahnen, attraktive Leistungen mit der Nationalpark SommerCard und ein Landschaftsbild, das im Herbst seinen ganz eigenen Zauber entfaltet. Hier ist jeder Schritt ein Stück Herbstglück: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6105448