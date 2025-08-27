© Foto: Nikada - iStock.comDie US-Warenhauskette Kohl's hebt die Gewinnprognose an. Die Aktie springt nach den starken Quartalszahlen in der Vorbörse zeitweise über 20 Prozent nach oben.Die US-Warenhauskette Kohl's hat am Mittwoch ihre Jahresprognose angehoben und Anleger damit überrascht. Nach einem mehrjährigen Umbau profitiert das Unternehmen von niedrigeren Kosten und einem überarbeiteten Sortiment, das wieder mehr Kundschaft anzieht. Die Aktie legte im frühen Handel um 20 Prozent zu und lag um 16:30 Uhr bei 15,76 US-Dollar (NYSE). Gewinnziele steigen, Erwartungen übertroffen Kohl's erwartet nun einen Gewinn je Aktie zwischen 0,50 und 0,80 US-Dollar. Zuvor lag die Spanne zwischen 0,10 und 0,60 US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE