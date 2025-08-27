Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed beschäftigen aktuell die Anleger. Auch der US-Handelsstart am heutigen Mittwoch verläuft bislang durchwachsen. Anleger können sich bei Warren Buffett als Ruhepol einiges abschauen - und aktuell sogar zusätzlich profitieren.Die Börse ist kein Glücksspiel, auch wenn es manchmal so wirkt. Wer nur nach Bauchgefühl investiert, läuft Gefahr, sich von Emotionen wie Gier und Angst treiben zu lassen - und genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär