Wohlstand statt Altersarmut: Mit einem DAX-ETF-Sparplan für 500 Euro im Monat kann viel gelingen - sogar der Aufstieg zu den reichsten 10 Prozent der Bundesrepublik. Die Ausgangslage wird von Tag zu Tag schwerer. Die Inflation hat in den vergangenen Jahren ihre Spuren hinterlassen, Steuererhöhungen sind wieder ein Thema, und die Rente fällt alles andere als üppig aus. In anderen Worten: Wer den Vermögensaufbau nicht selbst in die Hand nimmt, ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
