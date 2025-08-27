Die oftmals eher ruhigen Sommermonate verlaufen für unser Musterdepot bislang recht erfreulich. Um knapp 2% legte der Depotwert seit Mitte Juli zu. Es war damit bereits das vierte Monatsplus in Folge. Seit Jahresbeginn kratzt die Performance dadurch wieder an der Zweistelligkeit. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Smart Investor