DJ US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 22. August stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,392 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,014 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,236 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,72 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,4 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ebenfalls ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

