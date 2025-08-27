© Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmnDer japanische Hotelbetreiber Metaplanet will durch die Ausgabe neuer Aktien auf internationalen Märkten bis zu 130,3 Milliarden Yen einwerben. Das entspricht rund 759 Millionen Euro.Mit dem Erlös sollen Bitcoin gekauft und Optionen auf die Kryptowährung gehandelt werden, wie das Unternehmen laut einer Meldung an die Finanzaufsicht am Mittwoch erklärte. Geplant ist die Ausgabe von insgesamt 555 Millionen neuen Aktien. Der endgültige Preis soll Anfang September nach Auswertung der Investorennachfrage festgelegt werden. Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald treten dabei als Konsortialführer auf. Metaplanet hatte bisher vor allem durch Aktienbezugsrechte Kapital für Bitcoin-Käufe beschafft. Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE