Auf Social Media sind zahlreiche Finfluencer unterwegs, die manchen sogar als Ersatz für eine professionelle Beratung dienen. Daran gibt es mit Hinweis auf die Risiken viel Kritik. Doch könnten auch Chancen darin liegen? Wie können Versicherer mit Finfluencern umgehen? Und was für Social Media lernen? Interview mit Knut Besold, Partner bei KPMG im Geschäftsbereich Financial Services und Joshua Taylor, Senior Manager bei KPMG im Geschäftsbereich Financial Services, zur Studie aktuellen KPMG-Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact