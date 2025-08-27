Morgan Stanley ändert Zinsprognose: Bitcoin vor großem Comeback?

Obwohl Bitcoin in den letzten Tagen relativ stark gefallen ist und seit dem Allzeithoch, das am 14. August bei 124.457,12 US-Dollar markiert wurde, um mehr als 11 Prozent gefallen ist, sieht die fundamentale Situation eigentlich deutlich besser aus, als der Chart vermuten lässt. Denn der überaus vorsichtig agierende Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat bei seiner Rede in Jackson Hole am vergangenen Freitag letzte Woche endlich durchblicken lassen, dass eine Zinswende anstehen könnte. Grund dafür sind neue Daten, welche die Großbank Morgan Stanley ebenfalls dazu bewegen, ihre Zinsprognose deutlich anzupassen.

Morgan Stanley erwartet doppelte Zinssenkung

Jerome Powell ist der wohl vorsichtigste Fed-Vorsitzende, der je über die US-amerikanische Zentralbank gewacht hat. Es gibt praktisch keine Ansprache, in der er nicht die inflationären Risiken betont und erklärt, dass eine Zinswende keinesfalls selbstverständlich sei. Dieser Kurs findet jedoch immer mehr Kritiker, unter denen sich auch der amtierende US-Präsident Donald Trump befindet, der Powell wiederholt als "dumm" bezeichnete und den Fed-Vorsitzenden "too late Powell" zu nennen pflegt.

Doch nun glaubt die US-Großbank Morgan Stanley, dass die Fed umschwenken und die Zinsen sowohl in ihrer nächsten Sitzung am 18. September als auch in der Dezember-Sitzung um je 25 Basispunkte (-0,25 Prozent) senken könnte. Damit würde der US-Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent fallen, was für den Kryptomarkt einen starken Schub bedeuten könnte. Besonders Bitcoin könnte durch die steigende Risikobereitschaft vieler Anleger bei niedrigeren Zinsen hohe Kursgewinne erzielen.

Schwacher Arbeitsmarkt beschleunigt Zinswende

Trump würde Powell am liebsten aus dem Amt entfernen, was ihm jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen sehr schwerfällt. Doch nun zeigen neue Daten, dass die Zinswende endgültig bevorstehen könnte. Denn mittlerweile blickt Powell nicht mehr nur auf die Inflationszahlen, sondern auch auf den US-Arbeitsmarkt, der derzeit erstmals zu schwächeln beginnt. Damit rückt eine Zinswende immer näher.

Derzeit liegt der US-Leitzins bei 4,25 bis 4,5 Prozent. Zuletzt wurden die Zinsen im September vor einem Jahr um 50 Basispunkte (-0,5 Prozent) gesenkt. Seitdem verharrte der US-Leitzins aber auf seinem Niveau und selbst Forderungen nach Zinssenkungen seitens Donald Trump inklusive Schimpftiraden hatten daran nichts geändert.

Bitcoin Hyper sammelt über 12 Millionen Dollar im Presale

Durch Bitcoin Hyper könnten Bitcoin-Transaktionen schon bald deutlich schneller und günstiger werden, da hier die erste Layer-2-Lösung auf den Markt kommt, die auf Solana basiert und die Vorteile von Solana zu Bitcoin bringt. Zudem eröffnen sich durch die neue Layer-2-Lösung für Anleger zahlreiche DeFi-Anwendungen und die Möglichkeit, Bitcoin zu staken oder zu verleihen und so Zinsen zu verdienen.

Obwohl sich der $HYPER-Token mitten in einem Initial Coin Offering befindet, um möglichst hohe Chancen auf einen Raketenstart nach dem Launch zu haben, entwickelt sich das Projekt derzeit unglaublich. Denn in den wenigen Wochen des ICOs wurden bereits über 12,17 Mio. US-Dollar in den neuen $HYPER-Token investiert. Während des Vorverkaufs können Anleger $HYPER noch zum günstigen Fixpreis kaufen, der bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht wird. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage, dass der $HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um das 20- bis 30-fache steigen könnte.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

