Trump-Partnerschaft katapultiert CRO um 40 % nach oben

Die Achterbahnfahrt am Kryptomarkt geht weiter. Erst hat Fed-Chef Jerome Powell mit seiner Ankündigung möglicher Zinssenkungen für Euphorie gesorgt und Bitcoin auf über 117.000 Dollar getrieben, nur damit der Kurs ein paar Tage später sogar wieder unter die 110.000 Dollar Marke gefallen ist. Auch bei einigen Altcoins ist die Lage angespannt. Während zahlreiche Projekte ins Straucheln geraten sind, konnte Cronos ($CRO) in dieser unruhigen Marktphase jedoch deutlich zulegen. Innerhalb von 24 Stunden ist der Coin um fast 40 % gestiegen, nachdem eine neue Partnerschaft verkündet wurde.

Trump Media Group baut Cronos-Reserve auf

Cronos ist die Blockchain des Unternehmens Crypto.com, das sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Kryptobörsen in den USA entwickelt hat. Der hauseigene Token $CRO profitiert aktuell von einer spektakulären Partnerschaft. Trump Media & Technology Group arbeitet künftig eng mit Crypto.com zusammen und baut eine Cronos-Reserve in Milliardenhöhe auf.

Für diesen Zweck wurde Trump Media Group Cro Strategy gegründet. Ziel ist es, die Integration von $CRO in das Trump-Ökosystem voranzutreiben. Auf der Plattform Truth Social sollen Abonnenten künftig Premium-Dienste direkt mit $CRO bezahlen können. Zudem sollen Nutzer von Crypto.com und Truth Social von besonderen Vergünstigungen profitieren, bis hin zur direkten Wallet-Anbindung. Damit positioniert sich Trump Media immer stärker auch als Krypto-Unternehmen.

Milliardenschwerer Investitionsplan sorgt für Kursexplosion

Laut offiziellen Angaben sollen langfristig bis zu 6 Milliarden Dollar in die Cronos-Reserve fließen. Neben einer Milliarde Dollar in $CRO selbst und weiteren 200 Millionen Dollar in Cash ist auch ein Kreditrahmen von bis zu 5 Milliarden Dollar vorgesehen, der schrittweise in den Token investiert werden könnte.

Sollte diese Summe tatsächlich vollständig fließen, wäre ein neues Allzeithoch für $CRO fast unausweichlich. Bereits jetzt ist die Marktkapitalisierung auf rund 7,5 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten halten sogar einen Anstieg auf 1 Dollar pro Coin langfristig für möglich. Kurzfristig könnten zwar Gewinnmitnahmen den Kurs belasten, doch mittel- bis langfristig dürfte $CRO einer der spannendsten Altcoins bleiben.

