Technologieriesen drängen ins Web3: Google und Co. entwickeln eigene Blockchains

Während viele Kryptoinvestoren noch darüber philosophieren, welche öffentliche Layer-1-Blockchain wie Ethereum oder Solana die beste ist, entwickeln im Hintergrund die Technologiegiganten ihre eigenen privaten Netzwerke. Was in letzter Zeit geschehen ist und dies für die Kryptoindustrie bedeutet, erfahren Sie jetzt in dem vorliegenden Beitrag.

Google entwickelt eigene Layer-1-Blockchain

Immer mehr Institutionen widmen sich der Kryptoindustrie, was nun auch auf Alphabet zutrifft, das Unternehmen hinter der Suchmaschine Google. So wurde inzwischen die Layer-1 Google Cloud Universal Ledger (GCUL) entwickelt, welche sich an Finanzinstitutionen wie Banken, Börsen, Zahlungsdienstleister und Verwahrer richtet.

Mit ihr sollen Zahlungen, Tokenisierung und Abwicklung möglich werden, wofür sie mit Python programmierte Smart Contracts und APIs verwendet. Dabei unterstützt sie unterschiedliche Kryptowährungen und Wallets mit rechtskonformen KYC-Konten. Zudem verlangt sie monatliche Gebühren anstelle von volatilen Gasgebühren. Bezüglich der Leistung wurden bisher kaum Äußerungen gemacht, allerdings soll sie eine "unmatched performance" haben. Bisher befindet sich die Google-Layer-1 noch in der Entwicklung, jedoch wurden schon die ersten Integrationstests mit der CME Group und somit der weltgrößten Terminbörse abgeschlossen.

Wettbewerb für öffentliche Blockchains nimmt zu

Die großen Technologieunternehmen haben auch erkannt, dass Bitcoin mit seinen rund 2,3 Bio. USD eine ähnliche Bewertung wie sie selbst erlangt hat. Aber auch andere Kryptowährungen konnten schnell Milliardenbewertungen erreichen, während zunehmend Überschneidungen in verschiedenen Geschäftsbereichen wie digitale Infrastruktur, Clouds und KIs zu beobachten sind.

Erst kürzlich hat Stripe die Entwicklung der eigenen Layer-1 mit dem Namen Tempo bekannt gegeben, die sich vor allem den zahlungsorientierten Anwendungen widmet. Außerdem wurde von Circle eine Layer-1 mit dem Namen Arc angekündigt, um Stablecoin-Transaktionen zu ermöglichen, ohne jedoch auf andere L1s wie Ethereum angewiesen zu sein. All diese entfernen sich zunehmend von dem Ursprungsgedanken der öffentlichen Blockchains, die von der Gemeinschaft verwaltet werden und sicher vor zentralen Entitäten sind.

Bitcoin Hyper als dezentrale Alternative zu zentralisierten Netzwerken

Während immer mehr Institutionen aufgrund der schlechten technologischen Eigenschaften der Bitcoin-Basischain auf eigene Layer-1s ausweichen und Kritiker die Bewertung infrage stellen, wird sich in Q4 einiges ändern. Denn dann wird Bitcoin mit der am besten skalierbaren Blockchains vereint, um das dezentrale Netzwerk der nächsten Ära bereitzustellen.

So vereint Bitcoin Hyper über die SVM die geringe Latenz von Millisekunden, die unendlich skalierbare Bandbreite und die verschwindend geringen Gebühren von unter 1 Cent mit der hohen Sicherheit und dem Kapital von Bitcoin. Da der HYPER-Token die native Währung für Gebühren und mehr ist, wurden durch den Verkauf schnell 12,38 Mio. USD eingenommen. Interessierten steht der Coin noch für die nächsten 45 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,012815 USD zur Verfügung. Außerdem lässt er sich für ein passives Einkommen in Höhe von dynamischen 90 % pro Jahr staken.

