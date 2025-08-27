Der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung erhält in zehn Kriterien die höchstmögliche Punktzahl

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leader im The Forrester Wave: Integration Platform As A Service, Q3 2025 ausgezeichnet wurde. Der Bericht bewertete die 10 bedeutendsten iPaaS-Anbieter, wobei Boomi unter allen bewerteten Anbietern die höchste Punktzahl in der Kategorie "Strategie" erzielte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826381296/de/

Boomi Named a Leader and Secures Top Score in Strategy Category in Latest iPaaS Report by Independent Research Firm

Der Bericht besagt, dass Boomi sich neu ausgerichtet hat, mit einem "starken Fokus auf KI und APIs", "starkes Feedback von seinen Partnern erhält" und "klare Investitionsprioritäten" beibehält. Referenzkunden waren beeindruckt von den Investitionen des Unternehmens in das Produkt und seiner Zukunftsvision und freuen sich darauf, dass Boomi seine KI-Roadmap umsetzt.

"Wir fühlen uns geehrt, in der Forrester Wave als Leader ausgezeichnet worden zu sein und sind besonders stolz darauf, die höchste Punktzahl in der Kategorie Strategie erzielt zu haben", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Für uns bestätigt diese Anerkennung unsere Überzeugung, dass Integration die Grundlage für die Bereitstellung sinnvoller, produktionsreifer KI ist. Wir investieren viel, um unseren Kunden dabei zu helfen, durch agentenbasierte Transformation intelligente, skalierbare und zukunftsfähige Unternehmen aufzubauen."

Im Forrester-Bericht heißt es: "Boomi ist eine hervorragende Wahl für Kunden, die eine vielseitige iPaaS-Lösung für breit gefächerte Integrationsanwendungsfälle benötigen und die Integration als Grundlage für die Umsetzung ihrer KI- und Automatisierungsstrategie betrachten."1

Die Boomi Enterprise Platform ermöglicht es Unternehmen, Daten, Anwendungen und Systeme schnell und einfach zu vereinheitlichen und so ein neues Maß an Agilität, Automatisierung und Intelligenz zu erreichen. In dieser Forrester Wave erhielt Boomi die höchsten Bewertungen in 10 Kriterien, darunter Vision, Innovation, Roadmap sowie Support-Services und -Angebote, und wurde für seine überdurchschnittliche Benutzerfreundlichkeit durch KI-Assistenten gelobt.

Die wichtigsten Highlights von Boomi aus dem Forrester Wave: iPaaS, Q3 2025

Strategischer Fokus auf KI und APIs:

Boomi hat sich neu ausgerichtet und konzentriert sich nun intensiv auf KI und APIs, um sich einen Vorsprung auf dem Markt zu verschaffen. Dazu gehörte auch die Übernahme des Anbieters für verwaltete Dateiübertragungen Thru während des Bewertungszeitraums.

Vision:

Die Vision von Boomi konzentriert sich auf die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform, die durch KI-gesteuerte Automatisierung die Markteinführungszeit verkürzt, Kosten senkt und das Kundenerlebnis in großem Maßstab verbessert.

Roadmap:

Die Roadmap von Boomi legt den Schwerpunkt auf Tools für die Entwicklung von KI-Agenten, während weiterhin in Datenintegration, Event-Streaming und die Erweiterung der Konnektorunterstützung investiert wird.

Starkes Partner-Feedback:

Boomi wurde von seinen Partnern gelobt, darunter ein renommierter globaler Systemintegrator (GSI), der Boomi als "den besten iPaaS-Anbieter, mit dem er zusammenarbeitet" bezeichnete.

Strategische Umsetzung:

Boomi hält seine Innovationsdynamik durch ein engagiertes Strategieteam, gezielte Investitionsprioritäten und einen disziplinierten Ansatz bei strategischen Akquisitionen aufrecht.

Benutzerfreundlichkeit und robuste SLA:

Boomi bietet hervorragende Tools für die Entwicklung, das Testen und die Steuerung von KI-Agenten und verfügt über die höchste öffentlich bekannt gegebene SLA aller bewerteten Anbieter mindestens 99,99 Verfügbarkeit mit finanziellen Gutschriften bei einer Überschreitung von 10 bis 100 %.

Kundenorientiertes Support-Modell:

Erfahrene technische Berater, die in die Kundenerfolgsorganisation eingebunden sind, bieten Unternehmenskunden praktische Unterstützung.

Den vollständigen Forrester Wave-Bericht finden Sie unter https://boomi.com/content/report/forrester-wave

Zusätzliche Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Boomi Enterprise Platform

Folgen Sie Boomi auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen finden Sie unter "Die Objektivität von Forrester" hier

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

___________________________ 1 The Forrester Wave: Integration Platform As A Service, Q3 2025

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826381296/de/

Contacts:

Kontakt für Medienbeziehungen:

Kristen Walker

Boomi Global Corporate Communications

kristen.walker@boomi.com



Kontakt für Analysten:

Kate Mauser

Boomi Analyst Relations

kate.mauser@boomi.com