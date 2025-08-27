EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.; Refinanzierungsmaßnahmen für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen damit abgeschlossen



27.08.2025 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.; Refinanzierungsmaßnahmen für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen damit abgeschlossen Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 300 Mio. emittiert; Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

Mittelverwendung dient, neben allgemeinen Unternehmenszwecken, der Refinanzierung des Erwerbs eines Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen

Nach bereits erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und Aufstockung der Wandelschuldverschreibung, Refinanzierungsmaßnahmen damit abgeschlossen

S&P Global erhöht analog zu Moody's den Ausblick für das Investment Grade Rating der TAG auf "positiv" Hamburg, 27. August 2025 Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren, wird mit einem Kupon von 3,625% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem am 25. August 2025 veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum Kauf angeboten. Die Emission war mehr als 8-fach überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG. Mit der Platzierung der Anleihe über EUR 300 Mio. wurde der letzte Schritt in der Refinanzierung der am 16. August 2025 bekannt gegeben Akquisition von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen (Kaufpreis von rund EUR 565 Mio.) umgesetzt. Bereits am 19. August 2025 hatte die TAG im Rahmen einer Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös von EUR 186 Mio.) und durch die Aufstockung der Wandelschuldverschreibung 2025/2031 (Bruttoemissionserlös von EUR 102 Mio.) Mittel am Kapitalmarkt eingeworben. Eine zwischenzeitlich zur Absicherung der Liquiditätsposition vereinbarte Brückenfinanzierung über bis zu EUR 600 Mio. musste damit nicht in Anspruch genommen werden. Nachdem die Ratingagentur Moody's bereits im Juni 2025 nicht nur das bestehende Investment Grade Rating der TAG (Baa3) bestätigt, sondern den Ausblick für das Rating auf "positiv" gesetzt hatte, erhöhte nun auch S&P Global am 20. August 2025 in Folge der Akquisition und durch die bereits durchgeführten Refinanzierungsschritte den Ausblick für das Rating (BBB-) auf "positiv". "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Akquisition in Polen so zeitnah refinanzieren konnten und damit weiterhin über eine starke Liquiditätsposition verfügen. Die sehr hohe Investorennachfrage, die wir in der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der Wandelschuldverschreibung und in der Anleiheemission gesehen haben, bestätigt unsere Strategie, in der wir aus einer Position der finanziellen Stärke attraktive Möglichkeiten am Markt nutzen, um wirtschaftlich nachhaltig zu wachsen," kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG. BofA Securities und Société Générale begleiteten die TAG als Global Coordinators bei der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der Wandelschuldverschreibung sowie in der Anleiheemission und stellten die Brückenfinanzierung zur Verfügung. Die Kapitalerhöhung wurde durch die Deutsche Bank und Van Lanschot Kempen als weitere Bookrunner begleitet, bei der Anleiheemission unterstützen Deutsche Bank und J.P. Morgan als weitere Bookrunner. 