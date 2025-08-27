© Foto: DALL·EKapitalzuflüsse, die KI-Fantasie rund um DeepSeek und Pekings Politikmaßnahmen treiben Chinas Aktienmärkte auf Dekadenhochs. Doch wie nachhaltig ist die Euphorie?Chinas Börsen erleben derzeit eine der stärksten Rallyes seit Jahren. Der Leitindex CSI 300 hat seit dem Frühjahr um rund 25 Prozent zugelegt und markierte zuletzt ein Drei-Jahres-Hoch, während der Shanghai Composite Index Niveaus erreichte, die seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurden. Allein im vergangenen Monat flossen fast eine Billion US-Dollar an Marktwert in Festlands-Aktien. Getrieben wird der Aufschwung vor allem von frischem Kapital: Staatliche Fonds, Versicherungen und institutionelle Anleger führen die Welle an, …Den vollständigen Artikel lesen ...
