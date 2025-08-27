PALANTIR - nach den Zahlen
|18:30
|PALANTIR - nach den Zahlen
|PALANTIR - nach den Zahle
|18:07
|Palantir: Zwischen Kurseinbruch und Risiko für Shortseller
|Der jüngste Rückschlag bei der Aktie von Palantir Technologies hat einmal mehr gezeigt, wie schnell Euphorie und Skepsis an den Börsen kippen können. Innerhalb einer Woche verlor das Papier rund 15...
|17:50
|Palantir: Kauft Trump jetzt die Aktie? Die Hintergründe
|Nach dem brutalen Rutsch der vergangenen Tage hat sich die Palantir-Aktie spürbar stabilisiert. Rückenwind liefert ausgerechnet Washington. Denn nach dem spektakulären Intel-Deal (die US-Regierung hält...
|17:35
|CEO Alex Karp Just Sold $60 Million in Palantir Stock. Should You Ditch PLTR Here Too?
|16:02
|Wall Street startet vor Nvidia-Zahlen meist freundlicher - Palantir und Kohl's gegenläufig
|Heute ist N-Tag in New York. Nvidia veröffentlicht nach US-Börsenschluss aktuelle Geschäftszahlen, die Einfluss auf den Gesamtmarkt haben können. Im Vorfeld zeigen sich die großen Indizes mit kleinen...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|135,28
|-2,13 %