PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/27.08.2025/18:00 UTC+2) - CA Immobilien Anlagen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2025 CA Immobilien Anlagen AG
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
