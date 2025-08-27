Anzeige
Dow Jones News
27.08.2025 18:33 Uhr
PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wien (pta000/27.08.2025/18:00 UTC+2) - CA Immobilien Anlagen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2025 CA Immobilien Anlagen AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756310400362 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
