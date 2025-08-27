Das Unternehmen wurde in einer von Gartner durchgeführten Studie als weltweit führender IDV-Anbieter mit einem vollständig proprietären Stack, zertifizierter Barrierefreiheit und einer Vision für wiederverwendbare, benutzerorientierte digitale Identitäten ausgezeichnet.

Veridas, ein weltweit tätiges Unternehmen für Identitätsmanagement, wurde im Gartner® Magic Quadrant 2025 for Identity Verification als Visionary ausgezeichnet, wodurch seine Position unter den weltweit führenden IDV-Anbieternweltweit führenden IDV-Anbietern weiter gestärkt wird.

Veridas wurde 2017 gegründet, ist weltweit tätig und wird in dem Report von Gartner als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf dem Markt aufgeführt. Gartner definiert Visionaries als Anbieter, die verstehen, wohin sich der Markt entwickelt, oder die eine Vision für die sich verändernden Marktregeln haben. Diese Positionierung ist eine Bestätigung für die langfristige Strategie von Veridas und unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Innovation, ethisches Design und nutzerorientierte digitale Identität.

Im Mittelpunkt des Ansatzes von Veridas steht ein zu 100 proprietärer Technologie-Stack, der Gesichtsbiometrie, Sprachauthentifizierung, Dokumentenverifizierung, Altersvalidierung, physische Zugangskontrolle und seine ID-Wallet umfasst. Da Veridas alle Kerntechnologien hausintern entwickelt, kann die vollständige Kontrolle über Sicherheit, Leistung und Compliance gewährleistet werden und es werden ein durchgängiger Schutz vor Betrug, höhere Nutzerkonversionsraten und eine bessere Anpassungsfähigkeit an Datenschutzbestimmungen und Marktveränderungen ermöglicht.

Wir bei Veridas sind überzeugt davon, dass diese Anerkennung auf unseren Fokus auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, die Bereitstellung proaktiver Unterstützung und die kontinuierliche Weiterentwicklung durch direktes Kundenfeedback zurückzuführen ist.

"Wir sind unglaublich stolz, von Gartner im Identity Verification Magic Quadrant als Visionary ausgezeichnet worden zu sein",sagte Eduardo Azanza, CEO von Veridas. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass der von uns vor acht Jahren eingeschlagene Weg richtig war: der Aufbau eines 100 proprietären Technologie-Stacks mit den Schwerpunkten Barrierefreiheit, Datenschutz und Innovation. Wir gehen dabei über die heutigen Anforderungen an die Identitätsprüfung hinaus und gestalten eine Zukunft, in der Identität sicher ist, nahtlos funktioniert und wirklich unter der Kontrolle des Benutzers steht, sowohl im digitalen als auch im physischen Raum."

Veridas gestaltet die Zukunft der Identität mit sicheren, wiederverwendbaren und selbstverwalteten Modellen, die den globalen Vorschriften entsprechen, einschließlich des europäischen Rahmenwerks für digitale Identität. Außerdem sind alle Produkte von Veridas nach WCAG 2.1 zertifiziert, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, inklusive, nutzerorientierte Technologien zu entwickeln, die den Einzelnen stärken und einen gleichberechtigten Zugang für alle gewährleisten.

"Identität darf nicht länger als eine einmalige Interaktion betrachtet werden", fügte Azanza hinzu. "Sie muss kontinuierlich gewährleistet sein, privat sein und unter der Kontrolle des Benutzers stehen. Diese Zukunft wollen wir bei Veridas gestalten, und die Anerkennung durch Gartner ist eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

