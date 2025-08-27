Technologieaktien haben in den vergangenen Jahren Rekordniveaus erreicht. Anleger setzen weiter auf das Wachstum von Chipproduzenten wie Nvidia und Softwarekonzernen wie Microsoft, die von der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitieren. Doch die Citigroup warnt davor, dass Tech inzwischen sehr hoch bewertet ist. Der Sektor wird aktuell mit mehr als dem 27-Fachen der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate gehandelt. Das liegt am oberen Ende der Spanne seit 2022. Aus Sicht der Strategen von Citi dämpft diese Bewertung die Chancen auf weitere Kurssteigerungen. "Es ist derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
