"Das Wichtigste war für uns, über das Thema Kosten schon in der sehr frühen Phase zu reden." Mit diesem Satz macht Dr. Christoph Sasse gleich zu Beginn seines Vortrags bei unserer Online-Konferenz zu "Antriebstechnologie für E-Fahrzeuge" deutlich, worum es beim neuen Baukasten ZF SELECT im Kern geht: um Wettbewerbsfähigkeit - technisch wie wirtschaftlich. Sasse, bei ZF der Leiter Vorentwicklung elektrifizierte Antriebstechnologien, gibt uns bei electrive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
