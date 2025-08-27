© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONBankenriese Morgan Stanley nennt die Branchen, die im Zuge des KI-getriebenen Tech-Booms wahrscheinlich ganz vorne mitspielen werden.In einem neuen Interview mit CNBC erläutert Stephen Byrd, globaler Leiter für thematische Analysen bei Morgan Stanley, welche Sektoren am meisten von dem durch KI erwarteten Wertzuwachs profitieren dürften. Die Bank beziffert die Marktkapitalisierung des S&P 500 für KI auf 13 bis 16 Billionen US-Dollar. [spotify]0Ws5u4fcV1Nz4n5ebTPVG5[/spotify] Allerdings warnt Byrd, dass dieser massive Vermögensaufbau sich über Jahre hinweg entwickeln wird - nicht in wenigen Monaten. "Das ist ein langfristiges Spiel. Nicht das nächste Quartal. Es wird mehrere Jahre dauern, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE