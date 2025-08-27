Paris ... entdecken Sie Paris. KARL LAGERFELD präsentiert stolz seine Herbst-/Winterkampagne 2025 From Paris with Love mit der internationalen Ikone Paris Hilton. Durch die Verbindung ihres einzigartigen Charismas mit der unverwechselbaren Ästhetik der Marke vereint die Kampagne auf spielerische Weise zwei kulturelle Kräfte, die die Popkultur maßgeblich geprägt haben.

KARL LAGERFELD Fall Winter 25 Campaign Paris Hilton ©Chris Colls

In der Kampagne wird ein eleganter und lebendiger visueller Dialog zwischen Paris Hilton und den Pariser Wurzeln des Hauses geführt. Dabei werden Themen wie Glamour, Individualität und Persönlichkeit aufgegriffen, die den unkonventionellen Spirit und die elegante Raffinesse von Karl Lagerfeld selbst widerspiegeln. Das Ergebnis: Eine Hommage an Authentizität und Selbstverwirklichung, die Paris aus einem neuen, unerwarteten Blickwinkel präsentiert und ihr Image durch die unverwechselbare Perspektive der Marke neu definiert.

Die 360°-Kampagne HW25 wird weltweit ausgerollt und erstreckt sich über Außenwerbung, Printmedien, soziale und digitale Plattformen sowie wichtige Pop-up-Stores. Der Höhepunkt der Kampagne ist eine Veranstaltung im Rahmen der Paris Fashion Week am 1. Oktober 2025 ein unvergesslicher Late-Night-Moment, bei dem sich alles um Paris dreht. Weitere Details dazu werden in Kürze bekannt gegeben.

"Paris ist eine internationale Ikone und Geschäftsfrau gleichermaßen jemand, der die kulturelle Kraft von Image und Neuerfindung versteht. Sie und Karl haben beide auf ihre ganz eigene Weise eine Ära geprägt. Diese Zusammenarbeit fängt eine Dynamik ein, die unerwartet ist und dabei vollkommen authentisch wirkt ein Dialog zwischen fortdauerndem Einfluss und sich ständig weiterentwickelnder Relevanz."

- Pier Paolo Righi, CEO von KARL LAGERFELD

"Karl war wirklich einzigartig mutig, ikonisch und seiner Zeit stets voraus. Ich habe seinen rebellischen Charakter immer bewundert. Teil von Karls Welt sein zu dürfen und insbesondere an dieser Kampagne mitzuwirken, die Individualität und Verspieltheit zelebriert, fühlt sich für mich völlig natürlich an. From Paris with Love... Es ist mir eine Ehre, auf eine Weise Teil seines Erbes zu sein, die sich so authentisch für mich anfühlt und mit der ich mich identifizieren kann."

- Paris Hilton

Der renommierte Modefotograf Chris Colls arbeitet für seine dritte Kampagne in Folge mit der Marke zusammen und fängt den charakteristischen Stil und die für das Haus typischen Codes von KARL LAGERFELD in einer Reihe beeindruckender Schwarz-Weiß-Bilder ein.

Die digitale Dimension der Kampagne wird durch eine moderne Neuinterpretation von Karl Interviews Karl (ein faszinierendes und selbstmythologisierendes Video, in dem Karl Lagerfeld sich selbst interviewt) zum Leben erweckt. Sie ist mit Humor und Überraschungen gespickt, die an den berühmten Witz von Karl Lagerfeld anknüpfen, und wird durch eine Reihe überraschender und unkonventioneller Momente ergänzt.

Die Kampagne vereint in dieser Saison das Universum von KARL LAGERFELD einschließlich KARL LAGERFELD Paris und KARL LAGERFELD JEANS zu einer einzigen, starken kreativen Stimme. Die Highlights: strukturierte Schnitte und markante Silhouetten, kombiniert mit zeitlosen Accessoires, bilden eine ausdrucksstarke, moderne Garderobe, die unverwechselbar für KARL LAGERFELD ist.

Jon Kortajarena, ein international bekanntes spanisches Model und Schauspieler, ist neben Paris Hilton das Gesicht von KARL LAGERFELD Menswear. Er verkörpert die selbstbewusste Linie der Kollektion und ist der perfekte Counterpart zu seiner langjährigen Freundin.

Ein zentraler Bezugspunkt in dieser Saison ist das K/Autograph, das von einer der frühesten von Hand geschriebenen Versionen von Karl Lagerfelds Initialen inspiriert ist. Dieses charakteristische Motiv, das in den 1980er-Jahren erstmals als Logo der Marke eingeführt wurde und später auf Konfektionskleidung, Accessoires und Schmuck zu sehen war, erinnert auch daran, wie Karl seine Skizzen signierte und dabei abwechselnd seine Initialen und seine vollständige Unterschrift verwendete. Nun kehrt das Autograph als prägendes Element der Kollektion zurück und wird nahtlos in moderne Designs integriert, die sein Vermächtnis fortführen.

ÜBER KARL LAGERFELD

Das Haus KARL LAGERFELD steht für die ikonische Vision und Designästhetik seines Gründers Karl Lagerfeld, die mit einem modernen, zukunftsorientierten Stil interpretiert wird. Die Marke ehrt sein bedeutendes Erbe und lässt seine Leidenschaft, Intuition und unerschöpfliche Kreativität in ihrer DNA weiterleben.

Das Markenportfolio, das auf Pariser Klassiker im Rock-Chic-Stil setzt, umfasst Konfektionskleidung für Damen, Herren und Kinder sowie KARL LAGERFELD JEANS, Taschen, Kleinlederwaren, Schuhe, Parfums und Brillen. Hinzu kommen die Möbelkollektion KARL LAGERFELD MAISON und internationale Hospitality-Projekte. Die kreative Vision des Hauses wird von Design Director Hun Kim vorangetrieben; weitere Mitglieder der KARL-Familie sind unter anderem Brand Ambassador und Product Consultant Sebastien Jondeau sowie Sustainability Ambassador Amber Valletta.

KARL LAGERFELD erreicht seine Kunden in über 200 Geschäften weltweit, unter anderem über Premium-Großhandels- und Franchisepartner. Zu den wichtigsten Filialen zählen Paris, London, München, Dubai und Shanghai. Die Marke hat zudem eine starke digitale Präsenz in Europa, dem Nahen Osten, Asien und über ihren Flagship-Store KARL.COM.

2019 schloss sich KARL LAGERFELD dem Fashion Pact an, einer globalen Nachhaltigkeitsinitiative, deren Ziel es ist, die Modebranche durch Maßnahmen in drei Bereichen zu transformieren: Klimaschutz, Biodiversität und Schutz der Ozeane.

