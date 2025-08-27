Die US-Notenbank hat Anleger aufhorchen lassen: Jerome Powell deutete eine Abkehr von der strikten Zinspolitik an und Investoren erwarten inzwischen bis zu 5 Zinssenkungen bis Ende 2026. Der Dow Jones sprang daraufhin zeitweise auf ein Rekordhoch - die Aussicht auf günstigeres Geld sorgt für neue Dynamik an den Börsen. Doch wie lange hält der Rückenwind an? DER AKTIONÄR hat 5 Aktien identifiziert, die jetzt besonders spannend sind. Sie stammen aus unterschiedlichen Branchen und könnten in den kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
