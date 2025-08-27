DJ TAG Immobilien begibt Anleihe über 300 Millionen Euro

DOW JONES--TAG Immobilien hat die Refinanzierungsmaßnahmen für den angekündigten Kauf eines Wohnungsportfolios in Polen mit der Begebung einer Anleihe abgeschlossen. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro am Markt untergebracht. Sie hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und wird mit einem Kupon von 3,625 Prozent pro Jahr verzinst.

TAG hatte Mitte August die Akquisition von 5.300 Mietwohnungen in Polen für 565 Millionen Euro angekündigt. Vorige Woche hat der Konzern bereits über eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung Geld am Kapitalmarkt eingesammelt.

August 27, 2025 12:40 ET (16:40 GMT)

