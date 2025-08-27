© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Rallye in der Aktie des Satelliten-Konzerns Echostar geht am Mittwoch ungebremst weiter. Der A&T-Deal könnte für das hochverschuldete Unternehmen ein Neuanfang werden.Am Dienstag hatte der Verkauf von Mobilfunkfrequenzen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an US-Telekomriese AT&T die Aktie von EchoStar um über 65 Prozent explodieren lassen. Am Mittwoch setzt die Aktie ihre Rekordjagd ungebremst fort und klettert um weitere 14 Prozent auf 58-US Dollar. Das ist gegenüber dem Schlusskurs vom Montag fast eine Verdopplung. Der Deal verschafft AT&T zusätzliche Lizenzen im wichtigen Low- und Midband-Bereich und deckt mehr als 400 Märkte in den Vereinigten Staaten ab. Ziel ist es, die Kapazität …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE