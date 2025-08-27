© Foto: AdobeStockÜber das Handelsgeschehen bei Kupfer hat sich eine trügerische Ruhe gelegt. Die spektakulären Preisverwerfungen sind einem fast lethargisch anmutenden Handel gewichen. Doch das muss natürlich nicht so ruhig bleiben.Jackson Hole und Powell ohne Impulse Während das Jackson Hole Economic Policy Symposiums in der letzten Woche dem Goldpreis ("Goldpreis vor explosiver Bewegung") und dem Silberpreis ("Powell heizt Silberpreis mächtig ein") Beine machte, hielt sich der Einfluss der Powell-Rede auf den Kupferpreis in Grenzen. Fundamentale Kurstreiber fehlen Noch immer muss zwischen den langfristig exzellenten Perspektiven für Kupfer und der kurzfristigen Schwäche unterschieden werden. In der …Den vollständigen Artikel lesen ...
