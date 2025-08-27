© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaIst Alphabet jetzt ein Kauf? Die Anleger vernachlässigen derzeit ein wenig den Tech-Riesen, da KI und Kartellvorwürfe die Aktie ins Wanken bringen. Aufgrund kartellrechtlicher Bedenken wird Alphabet trotz überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Rentabilität und dauerhafter Wettbewerbsvorteile mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt. [spotify]0Ws5u4fcV1Nz4n5ebTPVG5[/spotify] Dabei ist die Aktie von Alphabet derzeit günstig bewertet, auch im Vergleich mit den anderen Big-Tech Schwergewichten vergleicht. Denn: Google wird derzeit zu einem Kurs von rund 200 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 2,42 Billionen US-Dollar entspricht. Bei einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
