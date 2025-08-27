Gutes Omen für die Nvidia-Zahlen? Die steigende Nutzung von KI-fähigen Datenbanken und damit verbundenen Diensten beschert dem Datenbank-Spezialisten MongoDB starke Geschäfte. Am Mittwoch hat das Nasdaq-Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr kräftig angehoben. Das entfacht ein Kursfeuerwerk an der Börse.Da immer mehr Unternehmen immer mehr KI-Funktionen entwickeln und einsetzen, steigt auch die Nutzung von KI-fähigen Datenbanken und damit verbundenen Diensten. Dies hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
