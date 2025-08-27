EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

Delivery Hero SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2025, um die Wechselkursverluste zu reflektieren, und erwartet jetzt ein niedrigeres bereinigtes EBITDA und einen niedrigeren Free Cash Flow Berlin, 27. August 2025 - Der Vorstand der Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute beschlossen, ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 ("GJ 2025") im Vergleich zu ihrer vorherigen Prognose, die im April 2025 bestätigt wurde, wie folgt zu aktualisieren: Der Bruttowarenwert (" GMV ") soll auf vergleichbarer Basis 4 am oberen Ende der Spanne von 8-10 % im Jahresvergleich 1 wachsen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 8-10 % im Jahresvergleich 2 ;

(" ") soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der Spanne von 8-10 % im Jahresvergleich wachsen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 8-10 % im Jahresvergleich ; Der Gesamtumsatz der Segmente soll auf vergleichbarer Basis 4 um 22-24% gegenüber dem Vorjahr 1 steigen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 17-19% im Jahresvergleich 2 ;

soll auf vergleichbarer Basis um 22-24% gegenüber dem Vorjahr steigen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 17-19% im Jahresvergleich ; Das bereinigte EBITDA soll in der Bandbreite von 900-940 Mio. EUR liegen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 975-1.025 Mio. EUR, infolge von Wechselkursverlusten in Höhe von ca. 110 Mio. EUR; und

soll in der Bandbreite von 900-940 Mio. EUR liegen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 975-1.025 Mio. EUR, infolge von Wechselkursverlusten in Höhe von ca. 110 Mio. EUR; und Ein Free Cash Flow von mehr als 120 Mio. EUR3 soll erwirtschaftet werden, verglichen mit der bisherigen Prognose von mehr als 200 Mio. EUR3, infolge von Wechselkursverlusten in Höhe von ca. 80 Mio. EUR. GMV und Gesamtumsatz der Segmente: Das Unternehmen hat seine Prognose für das Wachstum des GMV auf vergleichbarer Basis (like-for-like) auf das obere Ende einer Spanne von 8 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr aktualisiert4. In Bezug auf den Gesamtumsatz der Segmente spiegelt die aktualisierte Prognose ein beschleunigtes Wachstum von 27 % im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis4 wider, das sich auf ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und den beschleunigten Ausbau des eigenen Liefernetzwerks des Unternehmens in Südkorea stützt. Bereinigtes EBITDA und Free Cash Flow: Die aktualisierte Prognose für das bereinigte EBITDA und den Free Cash Flow ist das Ergebnis von Wechselkursverlusten seit der Veröffentlichung bzw. Bestätigung der bisherigen Prognose im Februar bzw. April sowie der starken Ergebnisse für das bereinigte EBITDA und den Free Cash Flow im ersten Halbjahr 2025. Konkret stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 71 % auf 411 Mio. EUR, und der Free Cash Flow verbesserte sich um 96 Mio. EUR auf -8 Mio. EUR vor Sondereffekten und belief sich auf 165 Mio. EUR nach Sondereffekten. In Bezug auf die negativen Wechselkurseffekte hatte die Aufwertung des Euro gegenüber den an den US-Dollar gekoppelten Währungen und dem koreanischen Won erhebliche negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA (ca. 110 Mio. EUR für das Gesamtjahr, basierend auf den Kursen vom 13. Februar 2025) und den Free Cash Flow (ca. 80 Mio. EUR für das Gesamtjahr, basierend auf den Kursen vom 13. Februar 2025). Ohne diese negativen Auswirkungen hätte das Unternehmen seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreichen können. Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen des bereinigten EBITDA, des Free Cash Flow, des Gesamtsegmentumsatzes und des GMV sowie der damit verbundenen Informationen verweist Delivery Hero auf die entsprechenden Definitionen in seinem Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 104 und 143 unter den Kapiteln "A. Grundlagen des Konzerns" und "D. Ausblick" im zusammengefassten Lageberichts, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Anmerkungen: Währungsbereinigt, ohne Berücksichtigung von Effekten aus der hyperinflationären Rechnungslegung und auf vergleichbarer Basis (like-for-like), ohne Geschäftsbereiche, die der Konzern in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 veräußert oder aufgegeben hat (z. B. Slowakei, Slowenien, Dänemark, Ghana, Thailand), sowie die eingestellten Restaurant-Verzeichnisdienste in Spanien und Südkorea. Währungsbereinigt, ohne Berücksichtigung von Effekten aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Die Prognose für den Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025 schließt außerordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen sowie außerordentliche Mittelabflüsse im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten (z. B. EU-Kartellrecht und Glovo Spanien) aus. Der Free Cash Flow wird als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten berechnet. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus. Das Unternehmen verwendet eine vergleichbare Basis (like-for-like) für das Wachstum des GMV und des Gesamtumsatzes der Segmente, um einen klareren Überblick über die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung nach den in Fußnote 1 oben genannten Veräußerungen und Einstellungen von Dienstleistungen im Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu geben. Unter Einbeziehung dieser Veräußerungen und Einstellungen würde sich das Wachstum des GMV um etwa zwei Prozentpunkte verringern. ************* Investor Relations Kontakt



Haftungsausschluss Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung: Christoph Bast

