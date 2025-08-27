EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose
Delivery Hero SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2025, um die Wechselkursverluste zu reflektieren, und erwartet jetzt ein niedrigeres bereinigtes EBITDA und einen niedrigeren Free Cash Flow
Berlin, 27. August 2025 - Der Vorstand der Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute beschlossen, ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 ("GJ 2025") im Vergleich zu ihrer vorherigen Prognose, die im April 2025 bestätigt wurde, wie folgt zu aktualisieren:
GMV und Gesamtumsatz der Segmente: Das Unternehmen hat seine Prognose für das Wachstum des GMV auf vergleichbarer Basis (like-for-like) auf das obere Ende einer Spanne von 8 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr aktualisiert4. In Bezug auf den Gesamtumsatz der Segmente spiegelt die aktualisierte Prognose ein beschleunigtes Wachstum von 27 % im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis4 wider, das sich auf ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und den beschleunigten Ausbau des eigenen Liefernetzwerks des Unternehmens in Südkorea stützt.
Bereinigtes EBITDA und Free Cash Flow: Die aktualisierte Prognose für das bereinigte EBITDA und den Free Cash Flow ist das Ergebnis von Wechselkursverlusten seit der Veröffentlichung bzw. Bestätigung der bisherigen Prognose im Februar bzw. April sowie der starken Ergebnisse für das bereinigte EBITDA und den Free Cash Flow im ersten Halbjahr 2025. Konkret stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 71 % auf 411 Mio. EUR, und der Free Cash Flow verbesserte sich um 96 Mio. EUR auf -8 Mio. EUR vor Sondereffekten und belief sich auf 165 Mio. EUR nach Sondereffekten. In Bezug auf die negativen Wechselkurseffekte hatte die Aufwertung des Euro gegenüber den an den US-Dollar gekoppelten Währungen und dem koreanischen Won erhebliche negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA (ca. 110 Mio. EUR für das Gesamtjahr, basierend auf den Kursen vom 13. Februar 2025) und den Free Cash Flow (ca. 80 Mio. EUR für das Gesamtjahr, basierend auf den Kursen vom 13. Februar 2025). Ohne diese negativen Auswirkungen hätte das Unternehmen seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreichen können.
Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen des bereinigten EBITDA, des Free Cash Flow, des Gesamtsegmentumsatzes und des GMV sowie der damit verbundenen Informationen verweist Delivery Hero auf die entsprechenden Definitionen in seinem Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 104 und 143 unter den Kapiteln "A. Grundlagen des Konzerns" und "D. Ausblick" im zusammengefassten Lageberichts, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.
Anmerkungen:
Der Free Cash Flow wird als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten berechnet. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.
