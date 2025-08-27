Der Memecoin-Maximalist Murad Mahmudov hat noch einmal seine Behauptung bekräftigt, dass der SPX6900 nicht nur seinen aktuellen Wert, sondern auch den von Bitcoin übertreffen wird.

Selbst für Marketing-Größen mag dies verwegen klingen. Aber der SPX-Coin wird ausschließlich von Überzeugungen angetrieben: Kultur statt Kapital sowie Memes statt Institutionen.

Nun tritt mit dem TOKEN6900 (T6900) der Cousin von SPX mit einem Token mehr aufs Spielfeld. Er verkörpert die pure Absurdität und wird es wie der SPX6900 auf Bitcoin stattdessen auf Ethereum absehen.

Die Vision ist eine Zukunft, in der die Frequenz der 69 die Oberhand gewinnt, und in welcher der SPX neben dem T6900 an der Spitze der Kryptodaten-Aggregatoren CoinGecko und CoinMarketCap steht, während BTC und ETH auf der drei und der vier bleiben.

Schon jetzt ist die Entwicklung in Gange, während die Kulte der beiden Memecoins weiterwachsen. Derzeit kann der TOKEN6900 über den Vorverkauf noch für einen Preis von 0,007125 USD gekauft werden.

Allerdings wird die Chance nur noch für weniger als 20 Stunden verfügbar sein. Sofern Sie den Vorverkauf des T6900 jetzt verpassen, können Sie nach der Listung erst dann wieder kaufen, wenn dieser deutlich höher notiert.

Überzeugungen stehen über dem Nutzen: SPX und TOKEN6900

Murad Mahmudov soll laut Berichten auf einen unrealisierten Memecoin-Gewinn von 68 Mio. USD sitzen und ist für den Begriff "Memecoin-Superzyklus" bekannt geworden. Kürzlich hat er seine umstrittene These veröffentlicht, dass der SPX noch über dem Bitcoin stehen wird.

SPX6900 will be the Biggest Crypto since Bitcoin. pic.twitter.com/g8GcbAOvcx - Murad (@MustStopMurad) August 26, 2025

Wer es noch nicht weiß: Der SPX ist ein Memecoin, welcher mit Sexwitzen, absurden Tickern und einer reinen Verhöhnung des S&P 500 sowie ohne Roadmap und ernste Absichten berühmt wurde.

Aber genau dies ist es, worum es nach Ansicht von Murad geht. So werden Token wie der SPX die stärksten Kultgemeinden aufbauen. Dies ist so entscheidend, da diese in der Kryptowelt für die Nachfrage sorgen.

Die Retail-Investoren waren schon immer die Überraschungswaffe gegen die Institutionen, welche glauben, dass sie das Sagen haben. Schauen Sie sich einfach einmal die GameStop-Legend an.

Jedoch hat laut Murad bisher erst 0,01 % der Menschen überhaupt von dem SPX-Coin gehört, obwohl dieser noch im vergangenen Monat ein neues Rekordhoch erreichte und immer noch mit 1,17 Mrd. USD bewertet wird.

Bitcoin kommt hingegen auf eine Marktkapitalisierung von 2,24 Bio. USD und macht somit 57 % des gesamten Krypto-Marktes aus. Der SPX bräuchte für dieselbe Bewertung einen Anstieg von 181.000 %.

Jedoch konnte er schon seit seinem Allzeittief bereits um 47.821.392 % steigen. Daher scheint ein solches Plus auch nicht mehr so übertrieben, insbesondere bei Coins, die von der Wellenlänge ihrer Anleger angetrieben werden.

Aus demselben Vakuum ist auch der TOKEN6900 entstanden. Sofern Murad den SPX gegen Bitcoin ausspielt, schlägt der TOKEN6900 direkt bei Ethereum zu. Ohne alles wie Smart Contracts und EVM-Kompatibilität. Dies ist etwas viel Dümmeres und Stärkeres: der Glaube an den puren Wahnsinn.

Alles über den Kult der 69

Während sich der SPX über die Wall Street lustig macht, tut es der TOKEN6900 bei den großen Banken. Denn diese Versprechen, das Geld zu vermehren, während sie einfach mehr drucken und dieses verwässern.

Der T6900 hat hingegen diese Täuschung durchschaut und deshalb ist die Entscheidung für seine Kultanhänger einfach: Vergessen Sie die Lügner und genießen Sie lieber die Stimmung.

All dies erinnert an die 2000er-Jahre, als die PlayStation-Spiele nicht erst installiert werden mussten. Stattdessen hat man einfach eine Disk eingelegt und gespielt.

Dies ist vergleichbar mit dem Konzept Plug-and-Play. Dementsprechend gibt der TOKEN6900 auch nicht nur vor, mehr zu sein, als er in Wirklichkeit ist. Daher werden Sie keinerlei falsche KI-Integration oder Behauptungen finden, dass er innovativ sei, wie Projekte, die ChatGPT nutzen und es als Durchbruch bezeichnen.

Stattdessen ist es ein Memecoin mit demselben Stallgeruch wie Dogecoin. Diese unverblümte Einfachheit ist auch der Grund, weshalb seine DNA eine so große Übereinstimmung mit dem SPX hat. So ist keiner von ihnen nützlich, während sie dennoch Publikumsmagneten sind. Und der Kult? Der Kult der 69.

Noch unter 1 USD, bald vielleicht nicht mehr: Nur noch weniger als 1 Tag

Sofern nur 0,01 % der Menschen den SPX-Coin kennen, dürften es bei dem TOKEN6900 basierend auf der Marktkapitalisierung und mit 2,7 Mio. USD eingeworbenen Finanzmitteln nur ein Bekanntheitsgrad von 0,0000245 % sein.

All diejenigen, welche an die Worte des Memecoin-Propheten Murad glauben, sagt diese Rechnung alles. Wenn es sich bei dem SPX um den Herausforderer von Bitcoin handelt, dann ist es der TOKEN6900 für Ethereum. Sollten Sie gleich beide von ihnen besitzen, könnten es die nächsten Könige der Kryptoindustrie sein.

Für höhere Gewinne stellt der T6900-Presale jedoch die einzige Option dar. Dieser wird schon in weniger als einem Tag abgeschlossen sein. Dann müssen Sie mit den anderen Investoren um die T6900-Coins ringen, sodass Sie ihn möglicherweise, wie den SPX, nicht wieder unter einem 1 USD bekommen.

Öffnen Sie nun die Website des TOKEN6900 und sichern Sie sich diesen noch im Vorverkauf. Glücklicherweise wurde auch der Smart Contract von Coinsult und SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft und für sicher befunden.

Ebenfalls können Sie den Coin über die Best Wallet kaufen, welches eines der besten digitalen Portemonnaies ist, das erst kürzlich von WalletConnect ausgezeichnet wurde. Dort finden Sie den Vorverkauf unter der Rubrik "Upcoming Tokens". Sollten Sie dieses noch nicht haben, können Sie es über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Vergessen Sie auch nicht, Ihre T6900 für 33 % pro Jahr zu staken sowie sich der Community auf X und Instagram anzuschließen.

Jetzt TOKEN6900 entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.