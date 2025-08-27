Saildrone, der weltweit führende Anbieter im Bereich der maritimen Autonomie, gab heute bekannt, dass seine Surveyor-Klasse unbemannter Oberflächenfahrzeuge (Unmanned Surface Vehicle USV) die vollständige Klassifizierung durch das American Bureau of Shipping (ABS) erhalten hat. Dieser Meilenstein folgt auf Voyager, das Küsten- und Nearshore-USV von Saildrone, das die ABS-Klassifizierung im Jahr 2023 erhalten hat.

The American Bureau of Shipping (ABS) has issued full classification for the Saildrone Surveyor, a 20-meter USV capable of long-endurance missions in the open ocean, collecting deep-ocean bathymetry and performing a wide range of maritime domain awareness tasks-from anti-submarine warfare (ASW) to trans-ocean cable route surveys. This landmark achievement sets a new global benchmark for unmanned systems and highlights Saildrone's leadership in developing fully classed, open-ocean-capable USVs.

Dieser bahnbrechende Erfolg setzt einen neuen globalen Maßstab für unbemannte Systeme und unterstreicht die Führungsrolle von Saildrone bei der Entwicklung vollklassifizierter, hochseetauglicher USVs.

Während andere Plattformen Zertifikate oder vorläufige Zulassungen im Rahmen sich entwickelnder Rahmenwerke für unbemannte Schiffe erhalten haben, hat bisher noch kein anderes USV- oder UUV-System den vollständigen Klassifizierungsstatus von einer Klassifikationsgesellschaft erhalten. ABS ist die erste Organisation, die einer unbemannten Plattform eine vollständige Klassifizierung erteilt, was einen wichtigen Meilenstein für die Branche darstellt.

Die zugewiesene Klassifizierungsbezeichnung lautet ?A1, DV Naval Craft, AUTONOMOUS (NAV, MNV, PRP, AUX, RO3) und entspricht den Regeln für den Bau und die Klassifizierung von leichten Kriegsschiffen, Patrouillenbooten und Hochgeschwindigkeits-Marinefahrzeugen (2023).

"Die ABS Class Certification ist mehr als nur ein Zertifikat sie ist ein Signal an Regierungen und die maritime Industrie, dass die USVs von Saildrone ausgereift, sicher, getestet und bereit zum Einsatz im großen Umfang sind", sagte Richard Jenkins, Gründer und CEO von Saildrone. "Die Erlangung der Klassenzertifizierung war eine sehr große Investition und ein mehrjähriger Prozess, aber wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen weltweit zu sein, das dies geschafft hat, und auch darauf, dass unsere Systeme die höchsten Standards erreicht haben, wie es für das ABS-Klassenzertifikat erforderlich ist."

Die ABS-Klasse ist ein international anerkannter Standard für Sicherheit, Designintegrität und operationelle Verlässlichkeit. Der Klassifizierungsprozess umfasst eine strenge Überprüfung und Validierung der Konstruktion, der Ausführung und der autonomen Steuerungssysteme eines Schiffes. Bei unbemannten Plattformen wie Saildrone Surveyor und Saildrone Voyager umfasst dieser Prozess autonome Steuerungssysteme, cybersichere Kommunikation, strukturelle Integrität und Redundanzen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit, um zu gewährleisten, dass das Fahrzeug sogar unter komplexen, unvorhersehbaren Hochseebedingungen auch ohne Besatzung sicher betrieben werden kann.

Die 20 Meter lange Surveyor ist in der Lage, Langzeitmissionen auf offener See durchzuführen, bathymetrische Daten aus der Tiefsee zu erfassen und eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich der maritimen Lageerfassung zu übernehmen von der U-Boot-Bekämpfung (ASW) bis hin zur Vermessung von transozeanischen Kabelrouten. Die 10 Meter lange Voyager ist für die permanente Überwachung an Küsten und in küstennahen Bereichen konzipiert und ergänzt die Fähigkeiten der Surveyor auf hoher See. Beide Plattformen sind in der Lage, vollständig autonom und ohne Menschen an Bord zu operieren, und werden rund um die Uhr vom globalen Saildrone Mission Management Team fernüberwacht.

"ABS und Saildrone erschließen neue Gebiete und geben das Tempo für Innovationen vor. Dieser Fortschritt ist das Ergebnis unserer Investitionen in die technischen Fähigkeiten von ABS und trägt dazu bei, dass unsere Richtlinien Innovationen mit einem Fokus unterstützen können, der stets auf der Sicherheit liegt", sagte Patrick Ryan, Senior Vice President und Chief Technology Officer von ABS.

Saildrone USVs unterstützen derzeit Missionen auf der ganzen Welt, darunter Ozeankartierung, Grenzsicherung, kontinuierliche ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) und Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Da sowohl die Surveyor- als auch die Voyager-Plattformen nun vollständig von ABS klassifiziert sind, ist Saildrone einzigartig positioniert, um die nächste Generation unbemannter Operationen im Marine- und Handelsbereich zu unterstützen.

Über Saildrone

Saildrone ist ein Rüstungsunternehmen, das Produkte für die maritime Aufklärung, Überwachung und Informationsgewinnung an Kunden aus dem Militär, der inneren Sicherheit und der Wirtschaft liefert. Unbemannte Oberflächenfahrzeuge (USVs) von Saildrone sind extrem robuste Plattformen, die mit fortschrittlichen Sensoren und proprietärer KI ausgestattet sind, um kontinuierlich Erkenntnisse sowohl über als auch unter der Meeresoberfläche zu gewinnen. Diese Erkenntnisse unterstützen die Grenzsicherheit, die Durchsetzung von Rechtsvorschriften, den Schutz der Unterwasserinfrastruktur, die Hydrografie sowie Anwendungen für Seestreitkräfte. Mit mehr als 2.000.000 zurückgelegten Seemeilen und 50.000 Tagen auf See genießen die USVs von Saildrone das Vertrauen von Regierungen auf der ganzen Welt und setzen neue Maßstäbe für kosteneffiziente maritime Aufklärung in den rauesten Umgebungen der Welt.

