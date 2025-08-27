SHANGHAI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA) eröffnet seine internationale Route Shanghai-Barcelona offiziell am 26. September 2025. Die Flüge MU249 und MU250 bedienen vier Hin- und Rückflüge pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags, freitags und sonntags. Diese Route verbindet nicht nur zwei Weltstädte, sondern bietet Reisenden auch ein reibungsloses und bequemes Flugerlebnis.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken.

Um die Vorfreude zu steigern, hat CEA jüngst den Themenflug "Spanische Kunstsaison - Wolkenreise" eingeführt. Die Kabinenausstattung des Langstrecken-Großraumflugzeugs Airbus A350 verbindet auf harmonische Weise die klassischen künstlerischen Elemente der Architektur von Antoni Gaudí in Barcelona mit dem jahrhundertealten architektonischen Charme des Bund in Shanghai. Ikonische Elemente wie die Säulen der Sagrada Família, die wellenförmige Fassade der Casa Milà und die fantastischen, knochenartigen Säulen der Casa Batlló wurden in die Wandverkleidung und die Beklebung der Gepäckfächer integriert, sodass die Passagiere auf ihrer Reise durch die Wolken in die architektonischen Wunder Barcelonas eintauchen können.

Der Themenflug wird am 26. September erstmals auf der Route Shanghai-Barcelona angeboten und schlägt eine kulturelle Brücke vom "Wolkenerlebnis" bis zu den "Erkundungen vor Ort". Zukünftig wird er auf weiteren nationalen und internationalen Strecken angeboten, um noch mehr Reisenden einzigartige Flugerlebnisse zu bieten.

Zusätzlich zu den Themenflügen hat CEA auch Themenbusse in der Innenstadt von Shanghai eingeführt, die wichtige Bereiche des Stadtzentrums abdecken und während der gesamten Fahrt künstlerischen Ausdruck mit urbaner Mobilität verbinden. Reisende, die Fotos dieser Themenflüge oder -busse teilen, können an einer offiziellen Online-Check-in-Kampagne teilnehmen und haben die Chance, Überraschungsgeschenke wie Ausstellungstickets und kulturelle Kreativprodukte zu gewinnen.

Die Einführung fällt mit dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union sowie dem 20. Jahrestag der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Spanien zusammen. Tickets für die Strecke Shanghai-Barcelona sind derzeit über alle Vertriebskanäle erhältlich. Zuvor hatte CEA sein europäisches Streckennetz um mehrere neue Verbindungen erweitert, um der Nachfrage während der sommerlichen Spitzenreisezeit gerecht zu werden. Am 17. Juli wurde die Strecke Shanghai-Kopenhagen, am 20. Juni die Strecke Shanghai-Mailand und am 16. Juni die Strecke Shanghai-Genf in Betrieb genommen. Derzeit bietet CEA Flüge in 15 europäische Städte an, darunter Paris, Frankfurt, Amsterdam, Madrid, London und Rom.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ceair.com/

Quelle: China Eastern Airlines

